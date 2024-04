Il Papa il 18 maggio a Verona, pranzo con i detenuti

L'incontro sulla pace all'Arena, il pranzo con i detenuti, la messa allo Stadio Bentegodi: sono alcuni dei momenti della visita di Papa Francesco a Verona che si terrà sabato 18 maggio.

Il Papa - secondo il programma che è stato diffuso dalla Santa Sede - decollerà dall'eliporto vaticano alle 6.30 per atterrare alle 8 nel piazzale adiacente allo Stadio Bentegodi.

Qui sarà accolto da mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, Demetrio Martino, Prefetto di Verona, Damiano Tommasi, sindaco di Verona.

Si trasferirà quindi in auto verso la Basilica di San Zeno dove, alle 8.30, il Papa incontrerà sacerdoti e consacrati, e terrà il primo discorso.

Al termine, il Papa esce dalla Basilica e alle 9.15, in Piazza San Zeno, incontrerà bambini e ragazzi, ai quali rivolgerà un saluto.

Alle 9.45 Papa Francesco si trasferisce in auto all'Arena dove, alle ore 10.15, presiederà l'Incontro "Arena di Pace - Giustizia e Pace si baceranno". Qui il Papa risponderà ad alcune domande.

Alle 11.45, terminato l'incontro in Arena, il Papa raggiunge in auto la Casa Circondariale di Montorio, dove sarà accolto da Francesca Gioieni, direttore del carcere, e Mario Piramide, direttore della Polizia penitenziaria. Nella Casa Circondariale Francesco saluta gli agenti di Polizia penitenziaria, i detenuti, e i volontari, ai quali rivolgerà un discorso.

Alle 13 il Papa pranzerà con i detenuti.

Alle 14.30 il Papa lascia la Casa Circondariale di Montorio e si trasferisce in auto allo Stadio Bentegodi, dove alle 15 presiederà la celebrazione della messa.

Alle 16.45 il saluto e la partenza dal Piazzale adiacente allo Stadio Bentegodi. L'arrivo all'eliporto vaticano è previsto per le 18.15.



