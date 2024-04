A Ca' Rezzonico Lorenzo Queen presenta 'Anime di Venezia'

Si chiama "Anime di Venezia - Souls of Venice", la nuova creazione di Lorenzo Quinn che sarà esposta a Ca' Rezzonico di Venezia, fino al 15 settembre, in onore delle celebrazioni dell'Anniversario di Marco Polo a 700 anni dalla morte, in concomitanza con la 60/a Biennale d'Arte. L'opera, costituita da 15 statue realizzate in mesh, un intreccio metallico, rappresenta alcune tra le Anime più significative nei secoli della Serenissima, a suggellare l'unione e la simbiosi tra la città e tutte le sue arti, espresse dai veneziani che l'hanno resa immortale. L'installazione sarà collocata nell'Androne di Ca' Rezzonico, lo splendido e imponente edificio affacciato sul Canal Grande progettato da Baldassare Longhena, sede del Museo del '700 veneziano: un progetto che marca in modo il legame d'amore tra Venezia e Lorenzo Queen. "Anime di Venezia - Souls of Venice" è infatti una assoluta novità nella produzione di Quinn: per la prima volta un'opera a sfondo storico, pensata proprio per il museo, "prende vita" grazie anche all'introduzione di uno strumento contemporaneo: la realtà aumentata, declinata attraverso una visione poetica e magica. Il progetto, in collaborazione con Fondazione Musei Civici, gode del Patrocinio di Città di Venezia e Comitato per le Celebrazioni di Marco Polo 700.



