Sanità, Veneto ingaggia 500 liberi professionisti per emergenze

L'obiettivo è abbattere i tempi delle liste d'attesa e far respirare i pronto soccorso, senza ricorrere ai cosiddetti 'medici gettonisti'. Così la Regione Veneto ha reclutato quasi 500 medici liberi professionisti, che hanno risposto agli avvisi di selezione banditi dell'ente di Palazzo Balbi. Un risultato "oltre le aspettative" ha commentato il dg della sanità regionale, Massimo Annichiarico.

Per loro vi sarà un rapporto diretto specialista Usl, ed una tariffa oraria che può variare tra i 60 e gli 80 euro.

Le assunzioni, ha anticipato Annichiarico, arriveranno a breve. In due mesi sono stati esattamente 495 gli specialisti che hanno risposto agli avvisi di selezione per liberi professionisti, pensionati inclusi, lanciati dalla Regione. I medici gettonisti forniti dalle cooperative coprono attualmente 42.061 turni ospedalieri, tra cui 15.490 in accettazione e Pronto soccorso, 9.990 svolti dagli anestesisti nelle sale operatorie e nelle terapie intensive, 3.729 turni in Ostetricia e Ginecologia, e 2.604 turni in Pediatria e gli altri in medicina interna, Geriatria e Radiologia. Reparti che, data una carenza di camici bianchi stimata in 3.500 unità, rischierebbero di non operare senza i turnisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA