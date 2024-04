'Fridays' occupano negozio Eni a Mestre, rischiano denunce

Potrebbero incorrere in una denuncia per manifestazione non autorizzata e invasione di pubblico ufficio una trentina attivisti di Fridays for future che oggi pomeriggio, in occasione del Global Climate Strike, hanno occupato un negozio di Eni Plenitude, nel centro di Mestre (Venezia).

In maniera pacifica, senza arrecare danni a cose o persone, hanno riempito la sede di volantini e croci, per protesta contro le politiche del colosso dell'energia.

"Non vogliamo già essere zona di sacrificio, saremo terra di resistenza, a maggior ragione dopo il giudizio pesantemente negativo espresso questa settimana dall'Istituto Superiore di Sanità sul progetto dell'inceneritore di EniRewind a Marghera" hanno commentato gli attivisti.



