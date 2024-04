Anziano salvato dopo il rovesciamento della sua barca

Un anziano di 80 anni che si era rovesciato con una barca a Porto Tolle (Rovigo) è stato salvato dall'equipaggio dell'elicottero "Drago 153" dei vigili del fuoco di Venezia, che aveva a bordo anche i sommozzatori.

L'episodio è avvenuto poco prima del tramonto di ieri, quando l'uomo non è più riuscito a controllare la barca, alla deriva a causa del forte il vento che soffiava ieri, e si è rovesciato. L'ottantenne è riuscito comunque a raggiungere a nuoto la riva, dove è stato individuato dal personale del reparto volo. Quasi in ipotermia, è stato portato in volo fino a un campo di calcio nella vicina località Bonelli, dove è stato assistito dal personale sanitario del Suem. Alle operazioni di soccorso ha preso parte anche la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Adria (Rovigo).



