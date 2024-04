Incendio fa scoppiare bombola nell'ex filatura San Lorenzo

Dalle ore 18.00 circa i vigili del fuoco stanno operando a Visnadello, nel comune di Spresiano (Treviso) per l'incendio divampato all'interno di un capannone abbandonato, ex sede della filatura San Lorenzo.

Una bombola di Gpl è esplosa, e altre quattro sono state trovate dagli operatori, ma nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco, arrivati da Montebelluna e Treviso con un'autopompa, due autobotti e sette operatori, hanno spento le fiamme che hanno bruciato un furgone all'interno dello stabile.

Danni al tetto del capannone per l'esplosione avvenuta nella struttura, dopo lo scoppio della bombola. Ancora in corso le ultime operazioni di bonifica. Sul posto i carabinieri e il sindaco. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.



