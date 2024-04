Essilux presenterà Nuance Audio a componenti Congresso Usa

EssilorLuxottica fa parte di un ristretto gruppo di aziende internazionali che il 17 aprile prossimo presenterà le proprie innovazioni al Ces on the Hill, evento che si svolgerà a Capitol Hill che offre la possibilità ai membri del Congresso degli Stati Uniti di provare in anteprima le tecnologie più innovative in diversi campi di applicazione.

Il gruppo italo-francese presenterà Nuance Audio, il primo occhiale con tecnologie acustiche integrate e invisibili che si pone l'obiettivo di aiutare le persone che soffrono di disturbi uditivi da lievi a moderati, abbattendo lo stigma tradizionalmente associato agli apparecchi acustici, ma anche i Ray- Ban Meta, gli smartglasses realizzati in collaborazione con l'azienda fondata da Mark Zuckerberg, anch'essa presente all'evento.

Gli Stati Uniti saranno il primo mercato dove i Nuance Audio verranno lanciati, nella seconda metà di quest'anno. In Europa il quadro normativo è più complesso e quindi il lancio prevede tempi più lunghi, con obiettivo di una presenza sul mercato nel corso del 2025.



