Milano-Cortina: Pizzarotti, pista bob procede come da programma

I lavori nel cantiere della nuova pista da bob a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026 "procedono come da programma". Lo conferma l'impresa Pizzarotti, che si è aggiudicata il contratto per il nuovo Sliding Centre del centro ampezzano, dove si svolgeranno le gare di bob, slittino e skeleton.

L'impresa emiliana fa il punto della attività a circa due mesi dall'avvio del cantiere. Nonostante le condizioni meteo non particolarmente favorevoli, Pizzarotti - spiega l'azienda - ha completato la bonifica da ordigni bellici, l'asportazione delle ceppaie, le demolizioni delle strutture preesistenti, i rilevamenti topografici tramite droni, la recinzione, gli accessi e le piste di cantiere. E' stato inoltre avviato il monitoraggio ambientale, e così sono stati chiusi i contratti per la fornitura di materiali e servizi, quali l'acciaio da cemento armato, il calcestruzzo, le carpenterie metalliche, le principali attrezzature da cantiere, i servizi di guardiania, la topografia e i laboratorio prove.

Le attività ora in corso, prosegue Pizzarotti, riguardano i movimenti terra, sia della pista da bob che della viabilità interferita, e i consolidamenti dei versanti tramite micropali e pareti chiodate, assegnate rispettivamente ai subappaltatori ATI Brussi-Superbeton-De Pra e Dolomiti Rocce. Sono infine in corso di contrattualizzazione le forniture della centrale di refrigerazione e dell'impianto di distribuzione del glicole all'interno del corpo pista. Nel mese di maggio verrà allestito il Mock Up e inizieranno i getti di pulizia e delle sottostrutture.

Saranno stipulati i contratti relativi alle forniture di elementi prefabbricati e le altre opere impiantistiche.

Ad oggi lavorano in cantiere circa 40 persone dell'Impresa Pizzarotti. Nei momenti di picco, nel cantiere saranno occupati fino a 200 operai.



