Accoltella il padre, arrestato 30enne nel Veronese

I Carabinieri di Torri del Benaco (Verona), nella serata di ieri hanno arrestato un 30enne, italiano, residente nel comune, gardesano, colpito da ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Verona.

Il provvedimento è stato emesso in seguito alla violenta aggressione del giovane confronti del padre, colpito alla schiena e al petto con cinque coltellate, davanti alla madre che ha dato l'allarme.

Il 30enne, che era tornato a casa in autostop dal centro di salute mentale dove era in cura, è stato trasferito nel carcere di Verona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA