A Padova incontro internazionale sul calcolo quantistico

Un incontro sulle nuove opportunità offerte dal calcolo quantistico per l'industria è stato promosso dall'Università di Padova e dal Centro di Calcolo e simulazioni quantistiche per venerdì 12 aprile, nell'Aula Magna del Bo, con la partecipazione del Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

Sarà l'occasione - informa l'ateneo padovano, per presentare le attività realizzate dal Centro di Calcolo e simulazioni quantistiche, dal Centro nazionale per il supercalcolo, i big data e il calcolo quantistico (Fondazione Icsc) e dalla Quantum Flagship europea. Verrà presentato lo spin-off dell'Università di Harvard QuEra, tra i leader di costruttori di computer quantistici, e i risultati della ricerca 2023 dell'Osservatorio Quantum Computing & Communication del Politecnico di Milano sullo stato di sviluppo dell'industria quantistica in Italia e in Europa.

Per Simone Montangero, organizzatore scientifico del convegno, "dopo trent'anni di sviluppo del mondo quantistico è il momento che imprese e industria inizino a strutturarsi per creare una filiera nazionale sulle tecnologie quantistiche capace di partecipare allo sforzo europeo. Attraversiamo, per le scienze quantistiche, un momento storico equiparabile per importanza a ciò che accadde con elettronica e fotonica nel Novecento. Non si tratta solo di essere presenti, ma di essere coordinati per partecipare, da protagonisti, a questa nuova sfida globale".



