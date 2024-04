Scooter contro camion, muore 33enne nel veronese

Un 33enne veronese, Lorenzo Grandi, è morto in un incidente avvenuto a Mezzane di Sotto (Verona).

L'uomo, residente a Grezzana (Verona), alla guida del suo scooter ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un autocarro. Il 33enne è stato trasportato dai sanitari del Suem 118 in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, a Verona, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

Sul posto la Polizia locale dell'Unione Comuni Veronese per i rilievi.



