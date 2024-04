Filt-Uil sicurezza e autostradale e di Anas in sciopero

Autostrade Alto Adriatico ha reso noto che giovedì 11 aprile è stato proclamato uno sciopero generale nazionale da Cgil e Uil, al quale hanno aderito le organizzazioni di categoria Filt Cgil e Uil Trasporti per il settore "Circolazione e sicurezza stradale e autostradale e di Anas". Nello specifico, lo sciopero per il comparto autostradale è fissato per le ultime 4 ore di ciascun turno lavorativo dalle ore 00,01 fino alle ore 24,00 di giovedì 11 aprile.

Nell'occasione, precisa Autostrade Alto Adriatico, verranno comunque garantiti i livelli minimi di servizio pubblico essenziale e quindi la continuità delle seguenti prestazioni: centro radio informativo, ausiliari alla viabilità, gestione impianti, manutenzione d'urgenza.



