Dei riscaldatori flessibili 'scongelano' il telescopio Euclid

Sono stati speciali riscaldatori flessibili progettati da Irca-Zoppas Industries Heating Element Technologies, azienda di Vittorio Veneto (Treviso) specializzata nelle soluzioni di bilanciamento termico per l'aerospazio, a "scongelare" l'obiettivo del telescopio spaziale Euclid, preservando così il valore scientifico della missione.

Da alcune settimane, il deposito di molecole di vapore acqueo sulle lenti del telescopio, successivamente trasformatosi in ghiaccio a causa delle temperature estremamente basse dello spazio, minacciava la capacità di Euclid di raccogliere efficacemente la luce. Questo strato di ghiaccio, sebbene fosse di spessore minimo, rischiava di compromettere seriamente la precisione delle osservazioni scientifiche.

I riscaldatori flessibili di Irca-Zoppas, integrati in prossimità dello specchio principale del telescopio, hanno elevato la temperatura da -147 a -113 gradi per un periodo di 90 minuti. L'operazione ha avuto successo, incrementando del 15% la capacità delle ottiche di raccogliere luce e ripristinando così i livelli di performance desiderati. Nonostante il rischio di formazione di ghiaccio possa presentarsi nuovamente in futuro, la procedura messa a punto può essere reiterata per assicurare il funzionamento ottimale del telescopio.

"Questo è un risultato straordinario che supera ogni nostra aspettativa - afferma Gianfranco Zoppas, Presidente del Gruppo Zoppas Industries -, evidenzia l'affidabilità della nostra tecnologia di riscaldamento all'interno di sistemi ingegneristici complessi, e nelle condizioni estreme rappresentate dallo spazio".

Irca-Zoppas Industries fornisce prodotti a oltre cento programmi spaziali a livello mondiale, oltre al sostegno alla missione Euclid.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA