Incidente mortale a Chioggia, donna salvata da vigile del fuoco

Un incidente mortale è avvenuto a Chioggia (Venezia) ieri notte. Un'auto con a bordo due 30enni, proveniente da Cavarzere e diretta a Chioggia, è uscita fuori strada ed è finita in canale, per cause ancora da accertare. Il primo ad intervenire è stato un pompiere, non in servizio in quel momento, del comando di Chioggia, che si è tuffato in acqua, salvando la donna. I tentativi di soccorso da parte dei vigili del fuoco di Chioggia e dei sommozzatori di Venezia sono stati vani e l'uomo che era con lei è morto sul colpo.



