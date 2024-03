A Venezia tornano i 'Guardiani' per tutelare e rispettare città

Sono tornati in azione a Venezia i 'Guardians', in piazza San Marco e nell'area di Rialto. A tenere a battesimo la nuova squadra di 11 addetti e un caposervizio, che avrà il ruolo di informare i turisti sulle buone pratiche da adottare per tutelare e rispettare il centro storico e di segnalare eventuali comportamenti scorretti, è stato l'assessore comunale al Turismo, Simone Venturini.

Il servizio è attivo da oggi e si concluderà il 3 novembre.

La presenza dei 'Guardians' sarà garantita durante il weekend di Pasqua, nei fine settimana di aprile e maggio, e in concomitanza con il Salone Nautico all'Arsenale tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 18.00, fino al 27 ottobre. Si concluderà nel weekend tra l'1 e il 3 novembre.

Oltre alle informazioni ai turisti, in caso di comportamenti scorretti o pericolosi esisterà un filo diretto con la Polizia locale e la Smart Control Room del Comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA