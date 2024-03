Rapine a passanti a Mestre, 5 arresti e 2 divieti di dimora

La Polizia di Venezia ha eseguito sette ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale, di cui cinque in carcere e due del divieto di dimora in Veneto, nei confronti di altrettante persone, cittadini stranieri e senza fissa dimora, ritenute responsabili di oltre dieci rapine aggravate a Mestre (Venezia) all'interno del quartiere Piave.

Gli indagati avrebbero agito nei confronti di ignari passanti, soprattutto nelle ore notturne, molti dei quali erano usciti dai luoghi di lavoro, minacciando, ed in alcuni casi picchiando e ferendo le vittime con armi da taglio.

La ricostruzione investigativa si è basata sulle immagini di videosorveglianza comunali e sulle testimonianze dei cittadini che avevano assistito alle rapine. Le indagini si sono svolte nell'arco di circa un mese da parte della Squadra Mobile, con il contributo operativo di altri uffici e commissariati della Questura, e avevano già portato all'arresto di altre 18 persone responsabili di spaccio di stupefacenti del tipo eroina e cocaina, e di reati predatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA