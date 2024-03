Sequestrata carne con 'virus della peste suina' a Padova

I carabinieri del Nas di Padova hanno denunciato un cinese, gestore di un esercizio commerciale di alimenti etnici della zona Camin di Padova, per aver messo in vendita carne contaminata dal 'virus della peste suina'.

All'uomo è stato anche contestato un illecito amministrativi per 6.500,00 per omessa rintracciabilità, condizioni igienico sanitarie carenti e etichettatura non conforme, disponendo il blocco ufficiale di due celle frigorifere "abusive" e il contestuale sequestro di kg 2490 di alimenti di origine animale per rischio sanitario.

Il provvedimento è stato preso dopo un accertamento, fatto dall'Arma con l'Aulss 6, lo scorso febbraio, nel negozio dove sono stati presi, a campione, delle derrate alimentari che sono state poi sottoposte ad analisi di laboratorio che hanno fatto emergere la presenza nella carne del virus peste suina", comunque non trasmissibile all'uomo. La carne suina, di provenienza cinese, era sprovvista di rintracciabilità/etichettatura in lingua italiana e dichiarata pericolosa per la salute poiché è vietata l'importazione e vendita nella comunità europea.



