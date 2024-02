Sangiuliano, no agli intolleranti, sì a Israele in Biennale

"È inaccettabile, oltre che vergognoso, il diktat di chi ritiene di essere il depositario della verità e con arroganza e odio pensa di minacciare la libertà di pensiero e di espressione creativa in una nazione democratica e libera come l'Italia. Israele non solo ha il diritto di esprimere la sua arte ma ha il dovere di dare testimonianza al suo popolo proprio in un momento come questo in cui è stato duramente colpito a freddo da terroristi senza pietà". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. La Biennale, aggiunge, "sarà sempre uno spazio di libertà, incontro e dialogo e non uno spazio di censura e intolleranza".







Riproduzione riservata © Copyright ANSA