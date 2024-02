Sognando Asolo, una guida in Braille per la città veneta

Si intitola "Sognando Asolo" la speciale guida realizzata dalla Fondazione Lucia Guderzo di Loreggia (Padova) per favorire la piena fruizione dei beni storici, artistici e urbani anche da parte di cittadini non vedenti.

La guida, realizzata in formato digitale e in braille, vuole essere un contributo all'inclusione sociale in occasione della Giornata nazionale del Braille, gode del patrocinio della Regione Veneto e della Città di Asolo, e sarà disponibile all'Ufficio Turistico e richiesta alla Fondazione.

L'autore è Daniele Ferrazza, giornalista e scrittore, che di Asolo è stato assessore alla cultura e sindaco: "Troppo spesso - afferma - visitiamo le città usando unicamente la funzione visiva, la più immediata ma anche la più superficiale: invece i nostri sensi raccontano mille altre sfumature, cui non diamo abbastanza attenzione. Ho cercato dunque di raccontare Asolo attraverso i diversi sensi: i suoni, i sapori, i profumi, le forme descrivono molto di un luogo".

La pubblicazione contiene una piantina tattile del centro storico di Asolo e delle strade di accesso, con gli itinerari.

La sua realizzazione ha comportato un lavoro di semplificazione e predisposizione di una grafica che risultasse leggibile al tatto. L'opera è stata stampata con una stampante della ViewPlus di Corvallis (Oregon), distribuita in Italia dalla Tiflosystem di Piombino Dese (Padova).

La passeggiata inclusiva inizia ai piedi di Asolo, dove si fermano gli autobus, e prosegue fino in piazza. Da questo punto iniziano gli itinerari scelti per descrivere la "città dai cento orizzonti" in una serie di percorsi che toccano i principali punti di interesse: dalla Cattedrale a villa Freya, dalla chiesa di San Gottardo al Castello, dalla chiesa di Santa Caterina al cimitero di Sant'Anna e sino alla Rocca di Asolo.



