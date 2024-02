Nel 2023 il fatturato di Otb sale a 1,9 miliardi, +10%

Nel 2023 Otb, il gruppo internazionale di moda e lusso, fondato da Renzo Rosso, ha registrato un fatturato di 1,9 miliardi in incremento del 10,2% a cambi costanti e del 7,2% a cambi correnti rispetto al 2022.

Le net sales si sono attestate a 1,8 miliardi, in aumento del 12,4% a cambi costanti e del 9,1% a cambi correnti rispetto al 2022. Tutte le aree geografiche hanno registrato una crescita costante; in particolare, le migliori performance si sono riscontrate in Asia-Pacific, che acquisisce un peso sempre più rilevante per il gruppo.

Il margine operativo è pari a 348 milioni, il risultato prima degli oneri finanziari ha raggiunto i 140 milioni. Nel 2023 gli investimenti totali sono stati pari a 201 milioni, che comprendono anche l'acquisto dell'edificio che ospita l'headquarter di Maison Margiela a Parigi nel XVI arrondissement.

La posizione finanziaria netta (pre Ifrs 16) è a 60 milioni.





