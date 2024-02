Alla Fenice Haenchen dirige la Quarta Sinfonia di Bruckner

Hartmut Haenchen torna alla direzione dell'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia per celebrare Anton Bruckner, in occasione del duecentesimo anniversario della nascita del compositore austriaco.

Nei due concerti in programma nell'ambito della Stagione Sinfonica 2023-2024, sabato 17 e domenica 18 febbraio, il maestro originario di Dresda, tra i più celebrati del panorama attuale dirigerà la Sinfonia n. 4 in mi bemolle maggiore WAB 104 Romantica di Bruckner. Il concerto del 17 sarà trasmesso in diretta su Rai Radio3.

Bruckner iniziò la composizione della Quarta Sinfonia nel gennaio 1874 e già nel mese di novembre l'aveva conclusa. La genesi apparentemente breve era, tuttavia, destinata a essere soltanto il primo stadio di un lungo lavoro di rielaborazione, che si protrarrà fin quasi ai suoi ultimi anni di vita: la Romantica - denominazione dello stesso autore - è giunta a noi in tre versioni d'autore, e ha goduto fin da subito dei favori del pubblico, distinguendosi probabilmente come uno dei brani più amati di Bruckner, tra i più facili a comprendersi per fattura e contenuti oltreché d'innegabile fascino.

In occasione del concerto diretto da Hartmut Haenchen, si rinnoverà il consueto appuntamento con le conferenze di approfondimento della Stagione Sinfonica: il concerto di sabato 17 sarà infatti preceduto da un incontro a ingresso libero con il musicologo Roberto Mori, che illustrerà il programma musicale nelle Sale Apollinee della Fenice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA