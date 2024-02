A Mestre una nuova stazione ferroviaria che cuce la città

Un nuovo hub di riconnessione urbana, un progetto di ampliamento e restyling per una stazione più moderna, funzionale e accessibile a scavalco che unirà Mestre a Marghera con un doppio accesso. Con questi obiettivi nasce il progetto della nuova stazione di Venezia Mestre, presentato oggi da Rete ferroviaria italiana, capofila del Polo Infrastrutture del gruppo FS Italiane.

Per gli interventi, del valore complessivo di 100 milioni di euro, è previsto a breve l'avvio della gara di appalto. Presenti all'evento Luca Zaia, presidente Regione Veneto, Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale Rfi.

I lavori per la riqualificazione dell'intera area, che vedono anche il contributo e il coordinamento di FS Sistemi Urbani, riguarderanno nello specifico la realizzazione della nuova opera di attraversamento del fascio binari, il potenziamento trasportistico e intermodale a servizio dei viaggiatori. Gli interventi garantiranno una migliore accessibilità alla stazione, attraverso un design inclusivo e privo di barriere architettoniche. Saranno potenziate inoltre, su entrambi i fronti, le connessioni intermodali tramite una riorganizzazione più funzionale dei servizi di sosta e un incremento del sistema di trasporto pubblico locale.

L'attuale fabbricato sarà sostituito da un edificio più nuovo e moderno, destinato a servizi per il viaggiatore come biglietterie, sale d'attesa, attività ricreative e commerciali.

Tra gli interventi previsti l'innalzamento del marciapiede del binario ad altezza 55 centimetri e la realizzazione di una nuova uscita in superficie lato Marghera, in acciaio e vetro dotata di scala e ascensore.



