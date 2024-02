Malagò 'messi bene per Milano-Cortina, risolto per pista bob'

"Per Milano-Cortina siamo messi abbastanza bene, sapete tutti cosa significa organizzare un grande evento in sei anni scarsi, di cui due fortemente penalizzati dal covid, nel terzo è successa la qualunque con guerre e altro, ma la prua della barca è nella giusta direzione.

Dal punto di vista delle strutture ci sono stati seri problemi sull' identificazione del famoso Sliding center ma ora anche questo è risolto, per cui pancia a terra". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo nella trasmissione di Radio 24 'In campo con Pardo'.

Il n.1 del Coni ha anche parlato delle prossime Olimpiadi, quelle di Parigi, dichiarando che quanto alle medaglie possibili "abbiamo una proiezione addirittura superiore e questo da un lato è bello, dall'altro ci preoccupa. Devo dire - ha proseguito - che bisogna qualificare il più possibile le persone che hanno fatto risultati quest'anno e che, però, ancora non hanno avuto il pass. In particolare, seguiamo con grande attenzione il Settebello e il Setterosa, poi ci saranno basket e pallavolo. A Tokyo abbiamo preso medaglie in specialità non proprio tradizionali del nostro palmares sportivo, ma da allora abbiamo vinto coppe del mondo e competizioni continentali in discipline mai vinte prima. Tanto che nel 2022-23 nel medagliere di Olimpiadi, Mondiali ed Europei siamo la prima nazione d'Europa e questo dice tutto".



