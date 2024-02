Jil Sander e Marni del Gruppo Otb entrano in Altagamma

Altagamma - Fondazione che riunisce dal 1992 le imprese del Made in Italy che operano nei settori moda, design, gioielleria, alimentare, ospitalità, motori e nautica - ha visto l'ingresso fra i suoi soci di Jil Sander e Marni, due brand del Gruppo Otb, fondato da Renzo Rosso nel 2002, che conta oltre 6000 dipendenti e quasi 2 miliardi di euro di fatturato.

"Siamo onorati di accogliere fra i soci Altagamma Jil Sander e Marni - dice Stefania Lazzaroni, Direttrice generale di Altagamma -, entrambi marchi del Gruppo italiano Otb da sempre fortemente impegnato nella valorizzazione della nostra filiera moda e nello sviluppo di un modello virtuoso di impresa in grado di competere al meglio con i protagonisti della moda internazionale". "Sinonimi di raffinatezza, innovazione, maestria manifatturiera e creatività - conclude -, Marni e Jil Sander sono eccellenze indiscusse del nostro Made in Italy e siamo lieti che possano portare anche in Altagamma la loro energia".



