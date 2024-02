Sogliano, 'il Verona può lottare fino alla fine'

È stato il giorno di Sean Sogliano al Verona. Il direttore sportivo dell'Hellas ha, infatti, indetto una conferenza stampa per spiegare nel dettaglio il mercato invernale messo in atto dalla società gialloblù.

"Abbiamo portato dei ragazzi che devono ancora esplodere e farsi conoscere ai grandi palcoscenici nonostante abbiano già avuto esperienze importanti nelle massime serie. Hanno sposato la linea che la società ha preso per vari motivi tra cui sostituire giocatori che sono usciti per ingaggi elevati. Il club non è rimasto a metà, in una situazione che non avrebbe risolto niente. Questi giocatori hanno fame e dimostreranno che la squadra può lottare fino alla fine".

Intanto la squadra si è allenata al mattino allo Sporting Center Paradiso. Questo il report: attivazione, tattica, partita a tema e partita finale. Domani è in programma una seduta di allenamento pomeridiana a porte chiuse.



