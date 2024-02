Più libri più Laguna, al via a Venezia con Zerocalcare

La fiera della piccola e media editoria Più libri più liberi approda a Venezia con il ciclo di tre incontri Più libri più Laguna che prenderà il via il 16 febbraio con Zerocalcare. Il fumettista italiano dal successo internazionale sarà in conversazione, alle 18.00 al Teatrino di Palazzo Grassi con la scrittrice Chiara Valerio, curatrice e responsabile del programma della fiera.

Progetto di Più libri più liberi in collaborazione con Palazzo Grassi - Punta della Dogana e Libreria Marco Polo, la nuova iniziativa rientra in Più libri tutto l'anno, la serie di anticipazioni della fiera nato nel 2023 per dare sempre più voce alla piccola e media editoria italiana attraverso Roma e non solo, con autori italiani e stranieri.

Tutti gli incontri di Più libri più Laguna saranno ospitati nel Teatrino di Palazzo Grassi. Dopo il debutto nel 2011 con 'La profezia dell'armadillo', Zerocalcare ha firmato numerosi libri illustrati e importanti reportage diventati vignette, raggiungendo un grande successo di pubblico grazie anche alle fortunate serie Netflix 'Strappare lungo i bordi' (2021) e la successiva 'Questo mondo non mi renderà cattivo' (2023).

Al termine dell'incontro, Zerocalcare realizzerà per il pubblico i suoi famosi "firmadillo", il suo firmacopie originale, della sua ultima pubblicazione 'Enciclopædia Calcarea', pubblicato come gli altri libri da Bao Publishing.

I prossimi appuntamenti in programma sono lunedì 27 maggio con Lorenzo Gasparrini e il 6 giugno con Rosi Braidotti, che concluderà il ciclo.

L'evento è a ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria sul sito www.palazzograssi.it a partire dal 5 febbraio 2024.

Un numero limitato di posti è riservato ai possessori della Membership Card di Palazzo Grassi - Punta della Dogana.

La prossima edizione di Più libri più liberi, si terrà dal 4 all'8 dicembre 2024 alla Nuvola dell'Eur a Roma, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori.



