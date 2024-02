Vino: Vigna '800 in passerella ad 'Amarone Opera Prima 2024'

Una vendemmia 2023 positiva anche se per il giudizio definitivo occorrerà attendere ancora. Questa l'impressione della cantina Vigna '800 nel cuore della Valpolicella, vallata sotto i riflettori sabato 3 e domenica 4 febbraio per "Amarone Opera Prima 2024", l'evento anteprima del Consorzio vini Valpolicella alla Gran Guardia a Verona. «Per la vendemmia 2023 inizialmente i presupposti non sembravo ottimali» spiega Gianfranco Elampini di Vigna '800, azienda agricola di vini esclusivamente biologici, «alle abbondanti piogge ha fatto seguito un caldo sopra la media, creando difficoltà che abbiamo superato grazie ad interventi tempestivi contro la malattia della peronospera». Risultato?. «Al termine e col passare dei mesi notiamo un'ottima qualità per una buona quantità vendemmiata. Ma vedremo più avanti il risultato finale». Vigna '800 sarà presente ad "Amarone Opera Prima 2024". «Parteciperemo con il campione dell'Amarone Bio 2019 prelevato direttamente da botte» prosegue l'imprenditore «invece per le degustazioni alla stampa ed ai wine lovers saremo verseremo nei calici l'Amarone Riserva Bio 2018». Vigna '800 produce vini come Amarone Riserva, Ripasso, Garganega e Corvina in purezza, indirizzati per il 50 per cento sul mercato nazionale, il restante è frutto di esportazioni nei Paesi dell'Unione Europa ed extra. Alla cantina è legata la Locanda '800, segnalata sulla guida Michelen dal 2015.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA