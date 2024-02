Fieragricola chiude con 100mila visitatori

Fieragricola di Verona chiude oggi, dopo quattro giornate di manifestazione, registrando quasi 100mila visitatori, in aumento del 45% rispetto all'edizione 2023 che consolida il ruolo dell'evento quale salone internazionale di riferimento in Italia per il settore agricolo.

Merito del format trasversale con tutti i settori dell' agribusiness: meccanizzazione agricola, zootecnia, energie rinnovabili, tecnologie per smart irrigation, digitalizzazione e biosolution per la difesa del suolo.

La fiera ha ospitato 820 aziende da 20 Paesi, che hanno incontrato buyer da 28 nazioni. Gli operatori stranieri sono stati selezionati sulla base delle richieste degli espositori con la collaborazione dell'Ice. Veronafiere, sui suoi prodotti più importanti, sta spingendo per accelerare il processo di internazionalizzazione e Fieragricola può giocare un ruolo primario, in uno scenario mondiale che riconosce all'Italia alcune eccellenze, a partire dalle tecnologie innovative della meccanica agricola.

"Innovare in agricoltura - rileva Federico Bricolo, presidente di Veronafiere - è fondamentale per il futuro di tutti noi e questa fiera rappresenta lo strumento migliore per scoprire le ultime novità del settore e fare il punto sull' evoluzione sostenibile di tutta la filiera, insieme a aziende, buyer, mondo della ricerca e istituzioni".

"Per organizzare questa edizione - spiega l'ad di Veronafiere, Maurizio Danese - ci siamo confrontati con la rapida evoluzione degli scenari di mercato all'interno delle filiere agricole, zootecniche, agroenergetiche, insieme alle criticità legate al climate change. Abbiamo quindi reso la manifestazione ancora più rispondente alle esigenze di aziende e visitatori, incrementando il numero di espositori e top player per ogni settore merceologico, aumentando anche gli operatori nazionali, specie dal centro-sud Italia e quelli esteri, dai paesi dell'Est Europa, dell'Africa e del Medio Oriente".



