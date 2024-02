Il Risotto all'Amarone ottiene la Denominazione comunale

Il risotto all'Amarone della Valpolicella si candida a diventare ufficialmente un piatto tipico veronese, ottenendo la Denominazione comunale (Deco).

L'annuncio oggi, alla vigilia di Amarone Opera Prima, in programma al Palazzo della Gran Guardia di verona.

E' la prima volta come DeCo per un piatto a base di vino. "Il risotto all'Amarone è un autentico ambasciatore della tradizione enogastronomica scaligera nel mondo - commenta il presidente del Consorzio vini Valpolicella, Christian Marchesini -. Un piatto che esprime la profonda relazione tra i 19 comuni della denominazione e Verona, con il vigneto urbano più grande d'Italia".

La domanda di riconoscimento è stata promossa dai ristoratori tipici del Comune di Verona, guidati dai ristoranti Caffè Monte Baldo, Al Calmiere e Trattoria Pane e Vino, in collaborazione con il Consorzio della Valpolicella, quello del Riso Vialone Nano e l'ente Fiera del Riso di Isola della Scala.

Tra i piatti veronesi, il risotto all'Amarone andrà ad affiancare nell'elenco certificato dal Consiglio Comunale della città ricette storiche come gli gnocchi, il Nadalin, la Pastisada de Caval, la Pearà e la Renga.



