Cdm: Gut-Behrami vince il superG a Cortina, Goggia quinta

Con le azzurre giù dal podio, l'elvetica Lara Gut- Behrami ha vinto il superG di Cortina d'Ampezzo. Per lei - ticinese di 32 anni, moglie del calciatore svizzero di origini kossovare Valon Behrami, un fisico minuto di 1 metro e 60 ma tutta energia - e' la vittoria n.41 (1.20.75 il suo tempo) in una carriera strepitosa con un oro olimpico, due iridati ed una coppa del mondo. Seconda l'austriaca Stephanie Venier (1.20.96) e terza la francese Romane Miradoli (1.21.16). Sofia Goggia, miglior azzurra, è arrivata quinta (1.21.33), dopo essere finita lunga in alcune curve di un tracciato non di semplice interpretazione.

Con una bella prova, ha chiuso al sesto posto Marta Bassino mentre Federica Brignone, con una inclinazione eccessiva e rischio di caduta che ha compromesso la sua gara, ha terminato nona. Seguono la trentina Laura Pirovano, 12/a, e la giovane l'altoatesina Vicky Bernardi, diciottesima col pettorale 50. Più indietro Nicol Delago 20/a e la sorella Nadia 28/a.

Anche in questa gara sulla Olympia delle Tofane ci sono state diverse cadute e pure una lunga interruzione per il bruttissima e spettacolare volo della canadese Valerie Grenier. La coppa del mondo donne passa nel vicino Alto Adige per lo slalom gigante di martedì a Plan de Corones.



