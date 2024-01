Bus Mestre: autista non ha avuto malore, cuore era sano

L'autista che si trovava alla guida del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre il 3 ottobre scorso, con un bilancio di 21 morti, non ha avuto un malore prima dell'incidente. Lo ha escluso la perizia sul muscolo cardiaco dell'uomo, dalla quale è risultato che Alberto Rizzotto non aveva problemi al cuore. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine all'inchiesta. L'uomo è deceduto per lo sfondamento del cranio, a seguito della caduta del pullman, da un'altezza di oltre 10 metri. Questi sono i primi risultati medico-legali mentre si attende ancora il deposito formale degli esiti dell'autopsia e quelli tecnici sul bus e sul viadotto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA