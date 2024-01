Al museo M9 di Mestre in mostra Banksy con 3 muri originali

A cinque anni dalla realizzazione dell'opera Migrant Child sulla parete di un edificio su Rio Ca' Foscari a Venezia, M9, il Museo del '900 di Mestre, ospiterà la mostra Banksy. Painting Walls, prodotta da Metamorfosi Eventi, attualmente in esposizione alla Reggia di Monza. Il nuovo percorso, che sarà inaugurato il 23 febbraio, è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa nella sede del museo.

Le opere principali saranno 3 porzioni di muro originali del misterioso artista britannico, dipinte nel 2009, 2010 e 2018. I protagonisti dei lavori sono tre ragazzi adolescenti, rappresentanti di una nuova generazione molto sensibile alle tematiche della situazione climatica e delle disuguaglianze sociali.

La mostra si presenterà come un'esperienza di decodificazione dell'arte pubblica che metterà in relazione il murales veneziano con le opere esposte: incontri e visite guidate in bicicletta dalla laguna a Mestre saranno organizzate durante il periodo della mostra, per esprimere un rapporto di stretta integrazione tra le due città, al centro della visione della nuova direzione.





