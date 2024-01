Fondazione Arena di Verona a Madrid, riparte tour internazionale

Fondazione Arena di Verona riprende il tour promozionale internazionale, portando nel mondo la pratica del canto lirico in Italia, patrimonio immateriale dell'Unesco. Il 23 gennaio, la sovrintendente Cecilia Gasdia e il vicedirettore artistico Stefano Trespidi hanno presentato le stagioni 2024 e 2025 dell'Arena Opera Festival direttamente all'Istituto Italiano di Cultura a Madrid, accolti dalla direttrice Maria Luisa Pappalardo.

La serata evento nella capitale spagnola era dedicata agli operatori turistici che da oggi saranno a Fitur, la Fiera Internazionale del Turismo, una delle più importanti del settore a livello mondiale. Numerose le autorità presenti, dalla ministradel Turismo Daniela Santanchè all'ambasciatore d'Italia a Madrid Giuseppe Buccino Grimaldi, al presidente della Regione Veneto Luca Zaia insieme all'assessore al Turismo Federico Caner. E, da Verona, Luca Caputo, direttore generale della Destination Verona&Garda Foundation, partner di Fondazione Arena per questa tappa.

A farla da padrone la musica e l'arte, con alcune anticipazioni della prossima estate. Nel corso della serata il soprano Marta Torbidoni e il tenore Galeano Salas, accompagnati al pianoforte dalla sovrintendente Gasdia, hanno aperto il momento musicale con Ritorna Vincitor di Aida di Giuseppe Verdi, per poi eseguire arie da La Bohème, Tosca, Turandot di Giacomo Puccini, chiudendo con Nessun dorma. Un omaggio all'anno pucciniano.



