Per rendere omaggio a Marco Polo in occasione dei 700 anni dalla morte, avvenuta nel 1324 e celebrare i legami economici e culturali tra Italia e Cina il Consolato generale d'Italia a Shanghai organizza, in collaborazione con il comune di Venezia e l'Università Cà Foscari, una serie di seminari a Yangzhou. Ad ospitare convegni, mostre e altre iniziative sul viaggiatore e scrittore veneziano sarà il "Marco Polo Memorial Hall.



