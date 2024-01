Influenza, in Veneto somministrate 850mila dosi vaccino

"In Veneto abbiamo somministrato 850mila dosi di vaccino antinfluenzale, in linea con l'anno scorso, ma alcune non sono state ancora registrate, come quelle dei medici di medicina generale. Sul fronte Covid, invece, viaggiamo attorno alle 200mila". Lo ha riferito stamani a Venezia l'assessore alla Sanità del Veneto, Manuela Lanzarin.

Il picco influenzale di queste settimane, ha quindi spiegato Lanzarin, ha portato "a una occupazione ospedaliera del 95%, mentre le terapie intensive sono sotto al 90%. Nel frattempo non abbiamo interrotto alcuna attività chirurgica in alcun ospedale - ha quindi precisato - a differenza dei presidi di altre regioni".



