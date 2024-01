Venezia, +11% per gli incassi del Casinò nel 2023

Il Casinò di Venezia, con le due sedi di Ca' Noghera in terra ferma e Ca' Vendramin Calergi nella città storica, ha registrato, nel 2023, 123,9 milioni di incasso complessivo, pari al 11,6% in più rispetto al 2022 mentre sono stati 708 mila ingressi complessivi pari al 13% in più sempre rispetto all'anni precedente.

Nello specifico Ca' Noghera con quasi 673 mila ingressi e un incasso di 113,9 milioni di euro pari al 11,6% in più rispetto al 2022 è il cuore pulsante del Casinò.

Ca' Vendramin Calergi, invece, si conferma come location d'élite: 35,8 mila ingressi e un incasso di 10 milioni pari al 5,25% in più rispetto al 2022, grazie ad un'offerta di prodotto diversificata che prevede al piano terra la ristorazione di lusso proposta dallo Chef Alessandro Borghese, che con l'apertura de Il Lusso della Semplicità contribuisce alle attività del Palazzo, un'area eventi al Piano nobile con i servizi proposti dagli Chef del ristorante Wagner e un'area gioco all'ultimo piano.

Per la sola notte di San Silvestro il Casino' di Venezia ha segnato oltre 2.200 ingressi e un incasso totale per le due sedi di 580mila euro.



