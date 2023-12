Al via lavori per collegamento ferroviario con aeroporto Venezia

Circa 8 chilometri di nuova linea ferroviaria per connettere l'aeroporto di Venezia Marco Polo alla rete ferroviaria nazionale, così da potenziare l'intermodalità treno-aereo e incentivare i passeggeri ad utilizzare il treno per i propri spostamenti, anche in vista dell'aumento dei flussi turistici sul territorio in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Sono stati avviati oggi, all'interno del cantiere in località Tessera, a Venezia, i lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario tra Venezia e il suo aeroporto.

L'opera, che prevede un investimento complessivo di circa 644 milioni di euro, in parte finanziato anche dai fondi Pnrr, vede come committente Rete Ferroviaria Italiana, capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, mentre a Italferr, società del Polo Infrastrutture, è stata assegnata la direzione dei lavori. L'attivazione del nuovo collegamento è prevista per dicembre 2025, in tempo per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

Gli interventi consistono nella realizzazione di una nuova linea ferroviaria di circa 8 chilometri, di cui 3,4 in galleria, che collegherà Venezia all'aeroporto Marco Polo. Il collegamento partirà dalla linea Mestre-Trieste, affiancherà la bretella autostradale per l'aeroporto e, in galleria, arriverà al Marco Polo, dove sarà realizzata la stazione passante 'Venezia - Aeroporto', interrata a due binari e collegata al terminal aeroportuale. In uscita dalla stazione un binario singolo si ricongiungerà al tratto in superficie.

Il nuovo collegamento potrà essere utilizzato sia dai treni regionali che dai treni a lunga percorrenza, favorendo l'intermodalità tra il trasporto ferroviario e aereo e si inserisce nelle azioni previste dal piano industriale del Gruppo FS Italiane per il potenziamento dei collegamenti ferroviari con i principali aeroporti del Paese.



