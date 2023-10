Venezia, acqua alta tocca punta massima di 130 centimetri

Nuova acqua alta, in mattinata, a Venezia dopo quella eccezionale della notte. La marea alla diga del Lido è stata fermata dal Mose facendo segnare, in Adriatico, i 130 centimetri di altezza sul medio mare.

Il Mose ha evitato il peggio, chiuso per la decima volta nel mese di ottobre, tanto che in laguna si è registrato un livello di 85 centimetri non facendo registrare problema alcuno alla città. Secondo il Centro maree del Comune di Venezia "senza il Mose sarebbe stata un'altra marea fortemente impattante soprattutto considerando la lunga serie, unica nella storia per il mese di ottobre, e il livello raggiunto la notte scorsa".

