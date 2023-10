Blitz Ultima Generazione a Verona fermato dai passanti

Questa volta non sono stati gli automobilisti, bloccati nel traffico, ma una trentina di giovani che stazionavano davanti ad un centro commerciale di Verona ad intervenire contro gli attivisti di 'Ultima Generazione' che stavano compiendo un blitz in una trafficatissima rotonda della città, vicino alla Fiera. Prima dell'arrivo della polizia, sono stati una trentina di ragazzi, che assistevano alla scena, ad avvicinarsi ai manifestanti seduti sull'asfalto, aggredendoli senza mezzi termini, e trascinandoli sul lato strada. Mentre la circolazione era ancora nel caos, è intervenuta la polizia che ha spostato a braccia i dimostranti di Ultima Generazione. E anche qui i passanti hanno ripreso a loro volta a spostare in malo modo i giovani con striscioni e cartelli, due dei quali, contusi, hanno poi chiesto l'intervento delle ambulanze, e sono stati condotti al pronto socccorso per accertamenti.



