Gimbe, in Veneto 5,89 infermieri ogni mille abitanti

In Veneto sono presenti 5,89 infermieri ogni mille abitanti, sopra la media nazionale che è pari a 5,06, ma lontano da quasi 10 infermieri della media Ocse.

Il dato dmerge dal nuovo rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, in base agli ultimi dati disponibili.

Il Veneto è in una posizione negativa sul fronte dei medici che sono 1,84 ogni mille abitanti rispetto alla media nazionale che è a 2,11.

Il rapporto infermieri/medici, sottolinea Gimbe, è pari a 3,19, un dato che pone il Veneto sopra la media nazionale (2,4).





