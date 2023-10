Padova ricorda militari internati nei lager dopo Salò

E' stato celebrato oggi a Padova, al Tempio nazionale dell'Internato Ignoto, l'80°/o anniversario dell'internamento nei lager nazisti dei militari italiani che si rifiutarono di passare alla Repubblica di Salò dopo l'8 settembre 1943.

"Una scelta - ha detto il sindaco di Padova, Sergio Giordani, nel discorso ufficiale - che a tutti loro è costata loro anni di violenze e patimenti e che per troppi di loro ha significato la morte. Anche per questo è particolarmente significativa la commemorazione, oggi, del 70/o anniversario della tumulazione del Feretro dell'Internato Ignoto, decorato di medaglia d'oro al Valor Militare alla memoria. L'Internato Ignoto è il simbolo non solo delle sofferenze e delle violenze a cui furono sottoposti tanti militari che seppero dire no al nazifascismo fino alla morte, ma anche di tutti quelli che spesso in condizioni fisiche psicologiche estremamente precarie riuscirono a tornare a casa.

E' una pagina della nostra storia che purtroppo è ancora poco conosciuta, nonostante il grande impegno dell'Anei sia nella raccolta di testimonianze e documenti di quelle vicende sia nel loro racconto e divulgazione".

Giordani ha ricordato come "ancora oggi si sente raccontare che gli Internati Militari Italiani sono stati in fin dei conti dei privilegiati, perché non hanno rischiato la pelle in combattimento e tutto sommato hanno passato un paio d'anni da detenuti in condizioni alla fine sopportabili. Niente di più falso. Ed è difficile comprendere come queste menzogne continuino a circolare offendendo questi uomini che, rifiutando di combattere a fianco dei nazifascisti, hanno messo in atto una resistenza senz'armi importante quanto quella di chi, in libertà, ha deciso di combattere con le armi la dittatura. Chi non ci crede - ha concluso - faccia un giro qui nel Museo dell'Internamento e vedrà cos'erano davvero i campi di internamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA