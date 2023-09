Morto a 81 anni l'imprenditore delle valigie Giovanni Roncato

Lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta e italiano per la scomparsa all'età di 81 anni di Giovanni Roncato. L'imprenditore padovano è spirato nel reparto di rianimazione all'ospedale di Camposampiero (Padova), dove era stato ricoverato d'urgenza dopo un malore accusato in Romania.

"Addio ad un imprenditore visionario, perfetto interprete del made in Veneto e made in Italy nel mondo, che esattamente 50 anni fa, nel 1973, a Campodarsego ha fondato la Valigeria Roncato spa, azienda leader nel settore che da tre generazioni fa viaggiare tantissime persone. A Roncato, uno dei protagonisti dello sviluppo economico Padovano e Veneto, persona instancabile, tenace e generosa, un grazie per il prezioso contributo alla storia imprenditoriale della nostra bellissima terra". Con queste parole, il Presidente della Regione, Luca Zaia, ricorda Giovanni Roncato, scomparso in questi giorni. "A tutta la sua famiglia - aggiunge Zaia - esprimo il mio più profondo cordoglio, certo che la sua esperienza e i suoi insegnamenti non andranno dispersi".

Numerose le testimonianze di cordoglio e commozione arrivate in queste ore non solo dal mondo imprenditoriale, ma anche politico e amministrativo. Nato a a Campodarsego (Padova) il 16 marzo 1942, "Gianni", così si faceva chiamare da tutti, da giovane aveva affiancato il papà Antonio nel settore della valigeria: tale "arte", imparata velocemente, lo ha portato a fondare nel 1973 la Valigeria Roncato spa, tutt'oggi un'icona del made in Italy a livello mondiale: proprio quest'anno questo marchio, ora portato avanti dai figli di Giovanni Roncato, ha festeggiato il mezzo secolo di vita.





