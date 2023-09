Gimbe, in Veneto aumentano incidenza e nuovi casi

In Veneto nella settimana dal 7 al 13 settembre si registra un peggioramento dell'incidenza dei casi di Covid-19 per 100.000 abitanti (83) e si evidenzia un aumento dei nuovi malati (+40%) rispetto alla settimana precedente. Il dato emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, diffuso oggi.

Sotto la media nazionale risultano i posti letto in area medica (3,4%) e in terapia intensiva (0,7%) occupati da pazienti Covid-19.

Per quanto riguarda i nuovi casi ogni 100.000 abitanti dell'ultima settimana, il maggiore numero è in provincia di Padova con 89 (+30,8% rispetto alla settimana precedente), quindi Venezia con 83 (+42,9%), Verona con 81 (+75,4%), Rovigo con 80 (+12,8%), Belluno con 80 (+37,1%), Treviso con 79 (+40,3%) e Vicenza con 77 (+38,8%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA