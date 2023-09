Sciopero trasporti, a Venezia adesioni al 70% e disagi

Allo sciopero dei trasporti a Venezia hanno aderito il 70% degli addetti, personale che comprende la conduzione dei mezzi di navigazione e la guida degli autobus in terraferma.

L'Actv, società lagunare del trasporto pubblico, ha comunque istituito una linea lungo il Canal Grande per permettere, al di là delle fasce orarie di rispetto per studenti e pendolari, l'attraversamento della città storica. Altre linee riguardano i collegamenti delle isole maggiori, come il Lido e Murano, per raggiungere l'ospedale civile.



