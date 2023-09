Resti domus romana scoperti in Piazza Bra a Verona

I resti di una domus romana sono venuti alla luce a Verona in piazza Bra durante i lavori di scavo per le attività della nuova linea di media tensione, realizzate in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Ne ha dato notizia la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, spiegando che i resti verranno protetti e reinterrati.

Si tratta di un ambiente - ha precisato la Sorpintendenza - , dotato di pavimento di cementizio con crustae lapidee e punteggiato in frammenti di calcarei bianchi, pertinente alla stessa domus, individuata già nel 1911, quando furono realizzati i bagni sotterranei presso i giardini di piazza Bra. In quell'epoca venne alla luce un mosaico geometrico policromo, con la figura di Dioniso con pantere, che fu prelevato ed tuttora conservato nel Museo archeologico.



