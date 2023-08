Precipita da sentiero sulle Dolomiti, morto giovane slovacco

Un escursionista 27enne slovacco è morto oggi sulle Dolomiti bellunesi precipitando nel vuoto mentre percorreva la via ferrata Sentiero Bonacossa, sui Cadini di Misurina. A dare l'allarme è stata la compagna del giovane, che era stato visto cadere anche da altri escursionisti.

Arrivato poco prima della Forcella Rin Bianco, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato il corpo esanime del 26enne, una quarantina di metri sotto il sentiero, nel tratto non attrezzato. Sbarcati con il verricello tecnico di elisoccorso e l'equipe medica, ai soccorritori non è rimasto purtroppo altro che constatare il decesso del ragazzo, dovuto ai traumi riportati. Con il supporto di due soccorritori della Guardia di finanza di Auronzo trasportati in quota dall'eliambulanza, la salma è stata imbarellata, recuperata e portata a valle per essere affidata al carro funebre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA