Fedrigoni, al via lavori per il nuovo Competence Center

Sarà operativo nel primo trimestre 2024 il nuovo Innovation Center che Fedrigoni sta allestendo in una grande area di 3.000 metri quadrati a fianco della sede di Verona. L'investimento, con una quota di finanziamento pubblico tramite i fondi del Pnrr, consentirà di centralizzare, coordinare e ottimizzare funzioni fino ad oggi parcellizzate sul territorio italiano ed europeo del gruppo veronese, tra i maggiori operatori al mondo nella produzione di carte speciali per il packaging di lusso e di etichette e materiali autoadesivi premium.

L'Innovation Center sarà costituito da quattro aree complementari: la prima ospiterà il team di Ricerca, Sviluppo & Innovazione con laboratori per le analisi di nuove materie prime, a partire dalle fibre riciclate e alternative alla cellulosa; stampanti digitali, tra cui la HP Indigo 7K Digital Press di cui Fedrigoni sarà competence center per l'Italia; un magazzino campioni totalmente automatizzato. La seconda sarà dedicata a FedLab, l'incubatore-acceleratore di nuove idee da trasformare in prodotti, servizi o processi; la terza area accoglierà il Customer Experience Center, dove attraverso l'esposizione di prodotti reali e virtuali, accessibili Fedrigoni offrirà percorsi esperienziali interattivi e immersivi, per i brand e gli investitori, i graphic designer, gli stampatori e converter. Infine, nella quarta area troverà posto la Customer Academy, un centro di apprendimento e formazione per dipendenti, clienti, partner, studenti universitari. (ANSA).