Poliziotti arrestati:questura di Verona attiva team di psicologi

(ANSA) - VERONA, 09 GIU - Da oggi alla questura di Verona è operativo uno staff di psicologi, un servizio di professionisti che assisteranno tutti gli uomini e le donne in servizio che si sentono colpiti, sia pure indirettamente, dall'inchiesta della Procura della Repubblica sulle violenze che hanno portato all'arresto di un ispettore e quattro agenti delle Volanti per tortura e a indagarne altri 17. Lo confermano fonti della questura scaligera.

Il questore Roberto Massucci non si è limitato ad inviare una lettera a tutti i colleghi nella quale invita "ad essere sempre attenti ai colleghi in difficoltà, ma soprattutto nel dimostrare con l'impegno quotidiano, la consapevolezza del ruolo e il senso del dovere, il valore non scalfibile dell'essere poliziotti", ma ha messo al lavoro un pool di psicologi, impegnati a supportare i poliziotti in servizio alle Volanti ma anche tutto il resto del personale. (ANSA).