A Peschiera niente sbarco di giovani, la stazione è blindata

Situazione sotto controllo oggi a Peschiera del Garda (Verona), dove per ora non si registra nessuno sbarco di bande giovanili, come paventato nei giorni scorsi sui social. La stazione ferroviaria del comune sulla sponda veronese del lago è blindata da un imponente schieramento di forze dell'ordine; nel primo pomeriggio è atteso l'attivo del treno da Milano con il numero più cospicuo di passeggeri.

Intanto su Tik Tok sono circolati video accompagnati dallo slogan "Viareggio come Peschiera", nei quali si vedono centinaia di giovani scendere dal treno nella stazione versiliana. Al momento però le forze dell'ordine precisano che non ci sono riscontri che si tratti delle stesse bande che lo scorso anno si sono rese protagoniste di danneggiamenti e incidenti a Peschiera e Castelnuovo, e che nelle ultime settimane avevano rilanciato l'appello per una nuova adunata sul Garda. (ANSA).