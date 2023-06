Peschiera si blinda per raduno sul Garda,stazione presidiata

(ANSA) - VERONA, 01 GIU - Sarà una Festa della Repubblica blindata a Peschiera del Garda (Verona), dove domani si teme una replica degli incidenti e dei danneggiamenti avvenuti il 2 giugno dello scorso anno, quando alcune centinaia di giovani - soprattutto di origini nordafricane - si riversarono sulle spiagge tra Peschiera e Castelnuovo del Garda, devastando e provocando incidenti.

Dopo gli appelli ad una nuova "adunata" che già da un paio di settimane sui social, in particolare su Tik Tok, il prefetto di Verona, Donato Giovanni Cafagna, già nei giorni scorsi ha predisposto un piano al termine del Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico. Successivamente si è tenuto un vertice allargato con altre cinque Prefetture e le Questure di Lombardia ed Emilia-Romagna nel corso del quale sono state messe a punto le strategie operative per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione del ponte del 2 giugno.

Oltre all'identificazione dei gruppi di giovani, sono state predisposte tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza dei convogli, sia richiedendo alle aziende del trasporto ferroviario di garantire un adeguato e funzionante sistema di videosorveglianza in stazione e a bordo dei treni, sia imponendo a tutti i viaggiatori il regolare pagamento del biglietto.

